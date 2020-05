Ako vidia biskupi budúcnosť Slovenska?

V tieni diskusií o (ne)potláčaní náboženskej slobody sa internetom šíria tézy, ktoré odmietajú základne princípy demokracie na Slovensku.

Internetmi otriasa vášnivá diskusia o blogoch a videách ministra Krajčího, v ktorých opisuje stretnutia so svojim spasitelom. Obe strany volajú po ochrane slobody slova. Faktom je, že tak ako má pán minister právo na svoje súkromné spirituálne aktivity, ostatní majú právo poukázať na ich absurdnosť. Je úlohou jednotlivca a nie štátu, aby si zhodnotil vkusnosť takéhoto humoru.

Kým zvyšok národa stráca čas riešením ministrovho súkromia, vplyvná katolícka televízia publikuje videá, ktoré môžu mať oveľa zásadnejší dopad na fungovanie spoločnosti, než rozjímanie, či je protišmyková podložka dielom diabla.

TV Lux nedávno oslavovala svoje dvanáste narodeniny a spolu s rádiom Lumen sú stálicami v každej bohabojnej domácnosti. Aj keď je ich existencia všeobecne známa, asi nie každý vie, že sú v priamej spolupráci, ba priam v réžii Konferencie biskupov Slovenska. Televíznej rade TV Lux predsedá niekdajší sekretár KBS Anton Ziolkovský. Okrem televíznych obrazoviek je Lux aktívny aj na internete.

Prečo otče?

Takto sa volá náučná séria o katechizme RKC, ktorú možno nájsť na oficiálnom YouTube kanáli TV Lux. V rámci krátkych videí sa otec Vladimír Thurzo – inak dekan Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského – venuje širokému spektru tém; od cirkevných majetkov, cez vysviacku žien až po morálnosť užívania ľahkých drog.

Tento koncept nie je v princípe zlý. Pokiaľ veriaci považujú učenie RKC za absolútnu pravdu o živote na „tomto svete“ a realite ako takej, mali by sa snažiť o hlbšie chápanie svojej viery. Nemali by byť len slepými nasledovníkmi zaužívaných zvykov a spoločenských tradícií. Problém nastáva, keď si vypočujeme konkrétne argumenty otca Thurza.

Vo svetle diskusie okolo ministra Krajčího padne do oka video s názvom Liberál verzus Konzervatívec. Počas siedmich minút nás otec Thurza prevedie konceptmi slobody, pravdy či morálky a vysvetlí nám rozdiely medzi dvoma politickými prúdmi so stáročnou históriou. A popri tom tak trochu naznačí, že RKC vlastne odmieta nielen liberálnu demokraciu, ale aj koncept štátu a ľudských práv ako ich poznáme.

Boj s liberálnou demokraciou je na Slovensku zabehnutý šport. Do zbraní už zavelil napríklad posledný križiak, v tom čase minister sociálnych vecí a rodiny, so svojou víziou národného demokratického štátu, postaveného na kresťanskej civilizačnej identite. Napriek absurdnosti tejto vízie, ani on si nedovolil spochybniť samotné princípy demokracie a úlohu občanov v modernej spoločnosti.

Odkiaľ pochádza moc v štáte?

Za prvé tri minúty si otec Thurza vybuduje slamených panákov liberálnej slobody, pravdy a morálky, ktorých elegantne zavrhne ako zdroj hedonizmu, anarchizmu a morálneho relativizmu. Štandardný postup, ktorý už nikoho neprekvapí. To však neplatí pre jeho nasledujúce zamyslenia o povahe štátu, ktoré by mali znepokojiť každého občana vážiaceho si slobodu a práva zaručené súčasným politickým zriadením.

Podľa otca Thurzu je konzervativizmus, narozdieľ od liberalizmu, „zástancom tradičných historických hodnôt, celospoločenských záujmov na úkor záujmov jednotlivca“ a je „za silnejšiu pozíciu štátu a štátnych inštitúcií, než za ochranu občana, ktorého, naopak [od konzervativizmu], liberalizmus považuje za zdroj moci v štáte.“ Dá sa domnievať, že otec Thurza (vzhľadom na svoje vzdelanie) dobre vie, že takýto politický systém sme v Európe mali. Nazýva sa absolutistická monarchia a stojí na božskom práve kráľov.

Aj keď sa nejedná výlučne o kresťanský koncept, v tandeme monarcha – pápež sa začal praktizovať potom, ako sa kresťanstvo stalo dominantných európskym náboženstvom. Vo svojej podstate hovorí, že právo panovníka vládnuť pochádza od Boha, ktorý mu túto moc predáva práve skrz pápeža.

Tým pádom sa panovník stáva absolútnym vládcom svojho ľudu. Ten je vydaní napospas panovníkovým rozhodnutiam a od poddaných sa očakáva bezbrehá poslušnosť podobná členom rodiny voči otcovi. Panovníkova a cirkevná autorita sú nespochybniteľné a nikto nemá právo vládcu zvrhnúť. Životným cieľom je oddať sa Bohu, vôli panovníka a poctivo si plniť svoju jasne definovanú rolu v spoločnosti. Pretože len tak sa dá vykúpiť z hriechu a zaistiť si večný posmrtný život.

Odhliadnuc od vnútorných mocenských súbojov, monarchia postavená na feudalizme a hierarchická štruktúra cirkvi sa po stáročia vzájomne dopĺňali a udržiavali si svoje spoločenské postavenie. Historickým míľnikom boli revolúcie sedemnásteho a osemnásteho storočia, ktoré ukončili absolutistickú vládu založenú na metafyzických axiómach a biblických textoch.

Napriek hororom a obetiam, ktoré si tieto povstania vyžiadali, predstavujú dôležitý zlom v európskej histórii. Z ich ideálov ťažíme dodnes. Boli to práve „liberáli“ ako John Locke či Jean-Jacque Rousseau, mimochodom obaja veriaci kresťania, ktorí položili intelektuálne základy liberálnej demokracie. Systému, ktorý stojí na vôli svojich občanov, zaručuje spoločenskú a ekonomickú mobilitu, slobodu slova a áno, aj vierovyznania. Systému, ktorý nás chráni pred tyraniou jedného človeka.

Obnovíme monarchiu?

Stoja dve vety v internetovom videu za rozruch? Nestáli by, keby nepochádzali od vedúceho slovenského teológa a neboli šírené skrz médium priamo podliehajúce Konferencii biskupov Slovenska. Vzhľadom na stále silnú pozíciu RKC pri formovaní miestneho spoločenského diškurzu sa nad slovami otca Thurzu nedá jednoducho mávnuť rukou.

Ak čítame jeho implikácie správne, diskusie o vzťahu humoru a náboženskej slobody sa javia byť malichernosťou. O tom, že s víziou liberálnej demokracie nie je stotožnená značná časť slovenských konzervatívcov, vypovedá aj dnešné hlasovanie k výročnej správe ochrankyne ľudských práv a slobôd. Už sa vraj chystá aj splnomocnenec pre náboženskú slobodu.

Vážení biskupi, ak sa v dohľadnej dobe chystáte demontovať právny štát, obrať občanov o ich práva a v Dóme Sv. Martina pompézne korunovať prvého slovenského cisára, aspoň buďte úprimní (8. božie prikázanie) a dajte nám to dopredu vedieť.